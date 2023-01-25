Мальчик спрятался в контейнер и попал в другую страну

Школьник из Бангладеш оказался в другой стране во время игры в прятки. Он залез в грузовой контейнер, который закрыли и увезли в Малайзию.

Работники порта в Малайзии, разгружавшие контейнеры, очень удивились, когда в одном из них нашли растерянного и истощенного мальчика, пишет «Газета.ru».

Он не говорил на местном языке и грузчики не могли добиться от него ответа — как он здесь оказался. Но они видели испуг ребенка и поняли, что с ним случилась беда. Прибывшие полицейские выяснили, что мальчик играл в прятки в родном городе. Увидев контейнер, подросток забрался в него.

Ребенок уснул в контейнере, пока ждал друзей. Там его случайно заперли и погрузили на корабль, где он проплавал шесть дней. Врачи, осмотревшие школьника, отметили, что его жизни ничего не угрожает, но оставили его в больнице до отправки домой.