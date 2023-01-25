НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мальчик спрятался в контейнер и попал в другую страну

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Сортировка железнодорожных контейнеров
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Школьник из Бангладеш оказался в другой стране во время игры в прятки. Он залез в грузовой контейнер, который закрыли и увезли в Малайзию.

Работники порта в Малайзии, разгружавшие контейнеры, очень удивились, когда в одном из них нашли растерянного и истощенного мальчика, пишет «Газета.ru».

Он не говорил на местном языке и грузчики не могли добиться от него ответа — как он здесь оказался. Но они видели испуг ребенка и поняли, что с ним случилась беда. Прибывшие полицейские выяснили, что мальчик играл в прятки в родном городе. Увидев контейнер, подросток забрался в него.

Ребенок уснул в контейнере, пока ждал друзей. Там его случайно заперли и погрузили на корабль, где он проплавал шесть дней. Врачи, осмотревшие школьника, отметили, что его жизни ничего не угрожает, но оставили его в больнице до отправки домой.

Еще по теме
Борода помогла американцу установить девять мировых рекордов
Штраф непристегнутому портрету дагестанского князя оказался фейком
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Санта-Клаус пролетел над Россией
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского
МИД заявил о планах США нанести России стратегическое поражение
Кремль отреагировал на слухи о новой волне мобилизации
Decathlon продаст свои активы в России
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины
28
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
28
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины
27
Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей