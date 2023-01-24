Машина скорой медицинской помощи на Северном обходе врезалась в барьер, затем на встречной полосе столкнулась с автомобилем Mitsubishi, четыре человека погибли, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла во вторник в Коченевском районе Новосибирской области. Автомобиль «скорой» врезался в ограждение, затем на встречной полосе столкнулся с Mitsubishi и загорелся.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi, два пассажира «скорой».

Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.