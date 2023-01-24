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«Скорая» попала в смертельное ДТП на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Машина скорой медицинской помощи на Северном обходе врезалась в барьер, затем на встречной полосе столкнулась с автомобилем Mitsubishi, четыре человека погибли, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла во вторник в Коченевском районе Новосибирской области. Автомобиль «скорой» врезался в ограждение, затем на встречной полосе столкнулся с Mitsubishi и загорелся.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi, два пассажира «скорой». 

Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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