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Путин учредил новый праздник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин учредил День метростроителя. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечать новый праздник будут 2 октября, следует из документа. В этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил положение о «Метрострое» — организации, которая занимается прокладыванием и строительством веток метро.

Ответственным за строительство назначили большевика Лазаря Кагановича. А должность первого начальника «Метростроя» занял Павел Роттерт, который одновременно руководил строительством ДнепроГЭСа – гидроэлектростанции на реке Днепр.

Первый тоннель для метро был заложен в Москве в ноябре 1931 года, для строительства использовалась зарубежная техника и опыт. Совет Труда и Обороны 13 ноября 1931 года присвоил объекту ранг «ударной стройки».

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Политика #Россия
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