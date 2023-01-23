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Хакеры научились грабить игроков в GTA Online

Источник:
Sibnet.ru
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Обложка GTA V
Фото: © Rockstar

Новые атаки хакеров могут оставить игроков в GTA Online без денег и имущества. Некоторые эксплоиты способны даже влиять на геймерскую статистику.

Инсайдер TezFunz2 опубликовал в Twitter информацию о том, что игроки GTA Online массово оказались под угрозой взлома. По мере распространения методов «частичного удаленного выполнения кода», поставляются моды, позволяющие мошенникам манипулировать ключевыми аспектами игры.

«Появились новые экстремальные эксплойты, позволяющие мошенникам удаленно добавлять, удалять, изменять вашу статистику и навсегда повреждать вашу учетную запись, например, удалять ее», — написал TezFunz2 в Twitter.

Инсайдер сообщил, что разработчики уже в курсе проблемы и занимаются ее решением, однако единственным способом избежать взлома наверняка это вообще не играть.

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Rockstar не в первый раз оказалась под сильной хакерской атакой. В прошлом году произошла одна из крупнейших утечек в истории игр, когда у разработчиков был украден исходный код для GTA V вместе с почти 100 Гб контента из будущего проекта GTA VI.

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