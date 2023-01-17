Анонсирован звукопоглощающий намордник для геймеров

Компания Shiftall презентовала звукопоглощающую гарнитуру Mutalk на ежегодной презентации CES. Это беспроводной микрофон в корпусе с влагопоглощающими стенками, способный занизить шум человеческой речи на 30 децибел.

По словам разработчиков, Mutalk поможет избежать посторонних шумов при записи или общении в мессенджерах, не мешать окружающим и не даст подслушать разговор. Звук блокируется примерно так же, как будто пользователь кричал бы в подушку.

Внутри корпуса Mutalk находится влагопоглощающая камера для сбора конденсата и слюны. Менять ее не обязательно и можно просто мыть. Микрофон выйдет в этом году и будет стоить 200 долларов (13,6 тысячи рублей).