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Анонсирован звукопоглощающий намордник для геймеров

Источник:
Sibnet.ru
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Игровой микрофон Mutalk
Фото: © Mutalk

Компания Shiftall презентовала звукопоглощающую гарнитуру Mutalk на ежегодной презентации CES. Это беспроводной микрофон в корпусе с влагопоглощающими стенками, способный занизить шум человеческой речи на 30 децибел.

По словам разработчиков, Mutalk поможет избежать посторонних шумов при записи или общении в мессенджерах, не мешать окружающим и не даст подслушать разговор. Звук блокируется примерно так же, как будто пользователь кричал бы в подушку.

Внутри корпуса Mutalk находится влагопоглощающая камера для сбора конденсата и слюны. Менять ее не обязательно и можно просто мыть. Микрофон выйдет в этом году и будет стоить 200 долларов (13,6 тысячи рублей).

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pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !