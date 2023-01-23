Позволит ли западное оружие Украине нанести поражение России

Страны НАТО на саммите в Рамштайне согласовали выделение Украине почти трех сотен современных боевых бронированных машин. Смогут ли они кардинально изменить ситуацию на линии фронта?

Список техники, приготовленной Западом для Киева, впечатляет. США пообещали передать 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 БТР Stryker. Германия — 40 БМП Marder. Швеция — 50 высокотехнологичных БМП CV-90. Франция — 40 колесных танков AMX-10RC.

Военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник видит ущербность этого списка в отсутствии основных боевых танков. «С одной стороны, он полон разных интересных вещей. И "Брэдли" тут, и "Страйкеры", и прочее полезное в количестве, с другой — не хватает основополагающих вещей, без которых невозможно наступление», — написал он в своем телеграм-канале.

Шведская боевая машина пехоты CV 90 Фото : Alf van Beem / CC0

США попытались на саммите НАТО склонить Германию к поставке Киеву массовой партии танков Leopard 2. Но Берлин пока это делать категорически отказывается. Да и сами Штаты не горят желанием отдавать украинской армии свои Abrams.

По словам Крамника, в списках поставок также явно недостаточно артиллерийских снарядов. «Нет основных боевых танков в количестве, которого хватило бы хотя бы на 5-6 батальонов. Нет артиллерийских боеприпасов — передача 20 тысяч снарядов 155-мм достаточна примерно на неделю боев в затишье и совершенно недостаточна даже для пары суток в условиях серьезных боев», — пояснил он.

«На фоне предшествующих громких заявлений новый пакет, при всем его разнообразии лишенный ключевых параметров, определяющих ударные возможности — танковая броня и артиллерийский вес залпа, будет малополезен», — заключил Крамник.

Танковый дефицит

Крайне недоволен итогами саммита НАТО остался и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, единичные поставки ситуацию не изменят. Танки (Challenger 2) пока точно Киеву передает только Британия, да и то в количестве 14 единиц. А советская техника у Украинской армии почти выбита.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему», — подчеркнул президент Украины.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что и крупные поставки танков вряд ли помогут Киеву переломить ситуацию, хотя, конечно, серьезные проблемы для российской армии создадут.

«Смогут ли эти высокотехнологичные танки — если Украина в конечном итоге получит их — превратить ВСУ в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной? Шансы не так велики, как многие полагают. Abrams или Leopard — это не чудо-оружие, обладание которым приведет к крупным успехам на украинском поле боя», — написал подполковник в статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

Он убежден, что войны выигрываются людьми, а не машинами. «Танк хорош настолько, насколько хорошо им управляют люди и насколько хорошо подготовлены подразделения, которые его используют», — отметил Дэвис.