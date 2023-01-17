Кремль прокомментировал тему новой мобилизации

Тема продолжения мобилизации в России поднимается искусственно — как внутри страны, так и из-за рубежа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя слухи о продолжении мобилизации, Песков предложил журналистам вспомнить соответствующие заявления, которые на этот счет делал президент РФ Владимир Путин.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек из числа резервистов. Несмотря на это, глава государства не стал подписывать указ об окончании частичной мобилизации.

В начале декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации нет.