Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя

Оскар Кучера в интервью Юрия Дудя (признан иноагентом в России) высказался негативно в адрес США, но при этом рассказал о важности американского гражданства у своего ребенка.

Интервью Дудя и Кучеры вызвало ажиотаж в Сети, а цитаты гостя интервьюера разлетелись на мемы. Видео закрепилось на первом месте во вкладке «В тренде» на YouTube. Дело в том, что в словах Кучеры оказалось много противоречий, относительно его отношения к Западу.

По мнению Кучеры, именно Америка развязала конфликт на Украине, чтобы выжать какие-то профиты для своей загнивающей экономики.

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Затем телеведущий рассказал о своей семье и о том, что они с супругой уехали на американский курорт, чтобы родить там ребенка.

«Это не было сделано ради паспорта, ради того, чтобы полететь и сделать ребенка американцем, это просто так сложились обстоятельства», — сказал сначала Кучера.

Затем телеведущий отметил, что глупо было бы не воспользоваться «этими обстоятельствами» и не сделать ребенку американский паспорт.

«Как минимум, с этим паспортом ему не нужно будет делать визы, чтобы летать по миру. Если вообще у человека с российским паспортом будет возможность дальше летать по миру», — сказал Кучера.