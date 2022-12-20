Российская валюта в перспективе ослабнет, но в разумных пределах, если не случится глобального кризиса, считают эксперты. По их мнению, реальный уровень ближайших недель — 70-75 рублей за доллар.

Рубль с началом декабря стал слабеть повышенными темпами, а в понедельник усилил падение. Доллар за день уже максимально дорожал на 3,83 рубля, до 68,48 рубля – максимума с 11 мая. Евро при этом максимально повышался на 3,51 рубля, до 72,61 рубля — максимума с 11 мая, юань — на 53 копейки, до 9,81 рубля – максимума с 7 июля.

«В ситуации, которую мы считаем для себя базовой, то есть когда нет глобального кризиса, <...> курс рубля ослабнет в разумных пределах, примерно до 75 руб. за доллар и евро», — сказал РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к значениям, которые были до 2022 года. «И это неизбежно повлияет на рубль, поскольку никто — ни Центральный банк, ни правительство — его искусственно двигать не будет. Это будет естественное ослабление рубля», — пояснил Задорнов.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до 70 долларов за баррель, а до 40–45 долларов, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 рублей, считает председатель правления банка «Открытие».

«То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4–5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — добавил Задорнов.

На фоне потолка и эмбарго

Рубль слабеет эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюзе и введения потолка цен. Это происходит вместе с сокращением предложения валюты со стороны торгового баланса и увеличением профицита рублевой ликвидности на фоне роста бюджетных расходов, отмечают аналитики Renaissance Capital.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что «Курс доллара по инерции от полученного в понедельник импульса может проскочить до психологического уровня 70 рублей, но дальнейшее ослабление российской валюты пока маловероятно», — приводит РИА Новости слова эксперта.

«Рубль уже технически переоценен, а впереди у нас еще декабрьский пик налогового периода, и, скорее всего, экспортеры активизируют продажу валюты для пополнения рублевой ликвидности, это подтолкнет доллар и остальные инвалюты вниз против рубля», — отметил Суверов.