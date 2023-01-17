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Покупатели поддержанных Lada получат сертификат на облуживание

Источник:
АвтоВАЗ
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Фото: © Sibnet.ru

АвтоВАЗ объявил акцию «Сервис дружеской поддержки», в рамках которой при покупке подержанных автомобилей у официальных дилеров Lada клиенты получают сертификат на проведение ремонта или обслуживания.

Подарочный сертификат можно использовать в течение полутора лет. С его помощью разрешается провести следующие работы:

  • Бесплатная замена масла и фильтра при покупке масла и фильтра в дилерском центре
  • Бесплатная диагностика автомобиля по 30 пунктам
  • Ремонт и покупка запчастей с выгодой от 10 до 20%.

Акция действует только для автомобилей, продающихся по программе Lada Selection — это подержанные машины с небольшим пробегом, которые прошли комплексную диагностику у дилера.

Перед продажей новому владельцу они получают гарантию 12 месяцев. Отмечается, что на сегодня по данной программе дилеры реализовали более 6 тысяч таких машин.

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