Покупатели поддержанных Lada получат сертификат на облуживание

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АвтоВАЗ объявил акцию «Сервис дружеской поддержки», в рамках которой при покупке подержанных автомобилей у официальных дилеров Lada клиенты получают сертификат на проведение ремонта или обслуживания.
Подарочный сертификат можно использовать в течение полутора лет. С его помощью разрешается провести следующие работы:
- Бесплатная замена масла и фильтра при покупке масла и фильтра в дилерском центре
- Бесплатная диагностика автомобиля по 30 пунктам
- Ремонт и покупка запчастей с выгодой от 10 до 20%.
Акция действует только для автомобилей, продающихся по программе Lada Selection — это подержанные машины с небольшим пробегом, которые прошли комплексную диагностику у дилера.
Перед продажей новому владельцу они получают гарантию 12 месяцев. Отмечается, что на сегодня по данной программе дилеры реализовали более 6 тысяч таких машин.