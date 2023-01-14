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Коренные сибиряки и американцы оказались родственниками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Image Editor / Attribution License

Ученые с помощью генетического анализа доказали родство коренных американцев и жителей Сибири.

Так, изучение ДНК людей, погибших около 500 лет назад на полуострове Камчатка, показывает, что они имели североамериканское происхождение, говорится в статье, опубликованной журналом Science.

Отмечается, что регион Берингова моря был местом межконтинентальной связи, где люди регулярно плавали на лодках туда и обратно на протяжении тысячелетий.

Исследователи считают, что жившие в Сибири люди 20 тысяч лет назад пересекли Берингов пролив, высадились на Аляске и разбрелись на юг через страны Северной и Южной Америки.

Уровень моря в то время был намного ниже, что позволяло охотникам-собирателям использовать замерзшие перешейки, чтобы перебираться на другой континент и ходить на лодках вдоль его побережья.

Однако новые данные указывают на то, что после завершения ледникового периода и поднятия Берингово моря населявшие северо-запад Аляски люди регулярно возвращались по морю в Сибирь.

Обратная миграция приводила к регулярному генетическому смешению, что делает сибиряков и коренных американцев более близкими родственниками, чем считалось ранее.

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Топ комментариев

c2h5oh76

значит, все правильно делается

sib_man9

"гегемон" чуток намочила портки, это бывает

GammiPluh

Компания застройщик (пока занимается демонтажем небезопасных зданий), чего так янки напряглись

5sZYduRIyn

вот когда рагули закончатся, тогда 404 и будет диктовать свои условия?