Чемпионка России по хай‑дайвингу погибла в автокатастрофе

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники», — сказал Дружинин ТАСС.

ДТП произошло в Карелии. По данным региональной ГИБДД, 12 января 163-м километре автодороги Сортавала столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. Погибли водитель и пассажир Mitsubishi. Водитель и пассажир другой машины госпитализированы.

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

Хай-дайвинг — прыжки в воду с экстремальных высот: 27 метров для мужчин и 20-22 метра для женщин. Обязательное условие — вхождение в воду ногами.