НАВЕРХ

Чемпионка России по хай‑дайвингу погибла в автокатастрофе

Источник:
Sibnet.ru
314 1
Фото: © Лейла Салямова, vk.com/id291079357

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники», — сказал Дружинин ТАСС.

ДТП произошло в Карелии. По данным региональной ГИБДД, 12 января 163-м километре автодороги Сортавала столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. Погибли водитель и пассажир Mitsubishi. Водитель и пассажир другой машины госпитализированы.

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

Хай-дайвинг — прыжки в воду с экстремальных высот: 27 метров для мужчин и 20-22 метра для женщин. Обязательное условие — вхождение в воду ногами.

Еще по теме
Российская чемпионка мира по шахматам будет выступать за Швейцарию
Экс-муж дочери главы ОКР впервые прокомментировал развод
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде
смотреть все
Спорт #Летние виды #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль начал готовить переизбрание Путина в 2024 году
Небензя указал на истоки украинского кризиса
Активность ЧВК «Вагнер» встревожила США
Iran Khodro объявил о первых поставках авто в Россию
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
31
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
29
Армения отказалась проводить учения ОДКБ