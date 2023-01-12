Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете

Губернатор Красноярского края Александр Усс подарил школьнику Кириллу Фетисову полет на вертолете над Красноярском в рамках акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба главы региона.

«Сегодня исполнилась новогодняя мечта восьмилетнего Кирилла Фетисова из Красноярска - вместе с мамой он полетал на вертолете над городом», — говорится в сообщении. Сам школьник уточнил, что ему очень понравилось.

Мальчик написал о своем желании на сайте проекта, а затем Александр Усс снял шарик с елки. Пилоты одной из авиакомпаний провели для школьника и его мамы экскурсию по аэродрому, затем они совершили полет над Красноярском.

Всероссийская акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.