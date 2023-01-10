Врач назвал самый опасный тип наушников

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев назвал внутриканальные наушники самыми опасными для органов слуха. ов слуха.

Внутриканальные наушники или «затычки» создают вакуум в слуховом проходе. Это приводит к повышенной нагрузке на барабанную перепонку и слуховой нерв, сообщил Мусаев в интервью News.ru. Он отметил, что безопаснее использовать полноразмерные наушники, но они все равно могут причинить вред.

«В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%», — рассказал Мусаев.

Мусаев добавил, что даже такой щадящий режим прослушивания может привести к возникновению тугоухости или других проблем со слухом через пять-шесть лет. В случае снижения остроты восприятия, он порекомендовал обратиться к врачу.

Как выбрать хорошие Bluetooth-наушники

Вакуумные наушники напоминают по конструкции беруши. Они вставляются в слуховой проход и за счет плотного прилегания к его стенкам создают герметичность, позволяющую изолировать пользователя от внешних шумов, и достичь лучшего качества звучания.