Комета и затмения Солнца: главные космические события 2023 года

Солнечные и лунные затмения, красивейшие звездные дожди и пролет кометы — все это увидят на небе земляне в 2023 году. Какие астрономические события станут самыми эффектными и будут доступны для наблюдения с территории России?

Главными космическими явлениями 2023 года станут четыре затмения: два солнечных (20 апреля и 14 октября) и два лунных (5 мая и 28 октября). Кроме этого, в феврале для любительского наблюдения станет доступна комета C/2022 E3 (ZTF).

Солнечные затмения

20 апреля 2023 года состоится гибридное затмение Солнца — так называется редкий тип солнечного затмения, которое меняет свой внешний вид по мере движения тени Луны по поверхности Земли. Последнее гибридное затмение было зафиксировано в 2013-м году.

В некоторых частях Земли затмение Солнца будет полным, в других географических регионах наблюдатели увидят вокруг Луны яркое кольцо. Одно из главных астрономических событий 2023 года начнется в 05.37 по московскому времени и продлится до 09.59.

К сожалению, россияне гибридное затмение не увидят — лучший обзор на него будет в Юго-Восточной Азии, Индии, Австралии, Тихом океане, Индийском океане и Антарктиде. Следующее схожее явление произойдет только в 2041 году.

14 октября 2023 года ожидается кольцеобразное затмение Солнца — с 18.05 и до 23.55 по московскому времени. Луна закроет центр Солнца, так что вокруг нее будет видно огненное кольцо. Россиянам снова не повезет — явление увидят наблюдатели на территории Северной и Южной Америки.

Лунные затмения

5 мая 2023 года состоится полутеневое затмение Луны (с 18.15 и до 22.32 по московскому времени). Затмение будет наблюдаться почти на всей территории России, а также в Африке, Океании и Азии. Наибольшая полутеневая фаза — в 20.23 по московскому времени.

28 октября произойдет частное затмение Луны, которое специалисты также относят к главным астрономическим событиям 2023 года. Спутник нашей планеты пройдет через тень Земли в период с 22.36 по 23.53 по московскому времени. Наибольшая теневая фаза наступит в 23.13. Если погода не подведет, явление будет прекрасно наблюдаться с территории России.

На этом лунные «представления» для россиян не заканчиваются — 31 августа они смогут наблюдать самую большую полную Луну 2023 года. Так называемое голубое суперлуние начнется в 04.35 по московскому времени.

Данное явление происходит в момент наибольшего сближения Луны и Земли. Земные наблюдатели видят более крупный размер лунного диска, чем обычно. Во время суперлуния Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Комета C/2022 E3 (ZTF)

Астрономы заметили новую комету C/2022 E3 (ZTF) 2 марта 2022 года в созвездии Орла. Сейчас комета движется к внутренней части Солнечной системы, постепенно становясь все ярче. 12 января 2023 года она максимально приблизится к Солнцу.

1 февраля 2023 года комета пролетит рядом с Землей на расстоянии 0,28 астрономических единиц. Именно тогда будет лучше всего наблюдать космическую гостью — ее яркость достигнет максимума.

В начале февраля комета станет заметна в бинокль или даже невооруженным глазом для наблюдателей из Северного полушария. Ее можно будет найти в созвездии Жирафа. C/2022 E3 (ZTF) появляется на небе вскоре после полуночи и поднимается на максимальную высоту незадолго до рассвета.

Звездные дожди

Традиционно землян в 2023 году порадуют красивые метеорные потоки. Первым таким космическим дождем станут Лириды. Метеорный поток будет активен с 16 по 25 апреля и достигнет пика около 23 апреля, в этом время можно наблюдать до 18 метеоров в час.

Одним из лучших для наблюдений звездных дождей считаются Персеиды, он будет активен с 17 июля по 24 августа и достигнет пика в ночь на 13 августа. При идеальных условиях можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

В начале декабря над Землей прольется метеорный поток Геминиды — он будет активен с 4 по 17 декабря и достигнет пика около 14 декабря, наблюдатели смогут увидеть до 150 метеоров в час. Падающие звезды надо искать в созвездии Близнецов.

Для наблюдения за метеорным потоком не нужны оптические приборы, однако любоваться космическим дождем лучше вдали от засветки и высотной застройки. Также для идеального результата потребуется ясная погода и отсутствие яркой Луны.