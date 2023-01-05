Новосибирцы выиграли 28 млн рублей в «Новогоднем миллиарде»

Двое жителей Новосибирской области выиграли по 1 миллиону рублей, один житель региона выиграл 714 тысяч рублей и еще двое – по 423 тысячи рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Всего в Новосибирской области было приобретено 139, 2 тысячи выигрышных билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», которые принесли своим обладателям 28 миллиона рублей. Но только двое выиграли по 1 миллиону. Победители пока не обратились за выигрышами.

В 1473-м тираже был разыгран главный приз в размере 1 миллиарда рублей, обладателем которого стал победитель из Нижнего Новгорода. Также в первый день 2023 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей.

Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 59 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 25 призов по миллиону.

Каждый из них стал обладателем 423 тысяч рублей. Кроме того, еще 14 счастливчиков выиграли по 714 тысяч рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 миллионов рублей.