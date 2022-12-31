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Новый чат-бот поставил под угрозу существование Google

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Google

Новые чат-боты используют искусственный интеллект, способный полностью преобразить или заменить привычные поисковые системы. Появление таких технологий приближает эпоху перемен, ставящих крест на бизнесе Кремниевой долины.

За последние 30 лет всего несколько продуктов, таких как браузер Netscape, поисковая система Google и iPhone от Apple, совершили переворот в технологической индустрии, пишет The New York Times.

Но экспериментальный чат-бот ChatGPT, разработанный исследовательской лабораторией OpenAI, громко заявил о претензиях на то, чтобы стать следующим крупным прорывом. Он способен выдавать нужную информацию в четких, простых предложениях, вместо того чтобы предлагать длинный список ссылок.

Чат-бот может объяснять различные понятия так, чтобы люди легко его понимали. Он даже может самостоятельно генерировать идеи с нуля, включая бизнес-стратегии, варианты подарков на Рождество, темы для блогов и планы на отпуск.

Хотя чат-бот ChatGPT все еще нуждается в усовершенствовании, его выход заставил руководство компании Google объявить «красный код» тревоги. Некоторые опасаются, что, возможно, уже приближается наступление эпохи радикальных технологических перемен, которые поставят крест на бизнесе компаний-гигантов.

Новые технологии чат-ботов способны полностью преобразить или даже заменить собой традиционные поисковые системы, Google может впервые столкнуться с серьезной угрозой для своего основного поискового бизнеса в процессе соперничества с более новыми и менее крупными компаниями, разрабатывающими подобных чат-ботов.

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Топ комментариев

c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!