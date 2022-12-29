Путин запретил принудительный сбор биометрии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

Опубликованный на официальном портале правовой информации документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы.

В частности, введен запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии — в список разрешенных для сбора вошли только лицо и голос.

Закон запрещает использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России. Предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы.

Установленный запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, предполагает, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину государственных услуг или иных работ.