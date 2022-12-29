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Глава Минцифры высказался против запрета на выезд айтишников

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода на компьютере
Фото: © Sai Kiran Anagani / Unsplash License

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов. Он анонсировал расширение списка профессий, предоставляющий право на отсрочку от срочной службы в армии.

Во время вебинара в официальном телеграм-канале Минцифры Шадаев высказался против ограничений для айтишников. Он считает, что они могут вернуться в страну или продолжить работать удаленно.

«Считаем, что ограничений никаких не нужно — более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать: ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сообщил Шадаев.

Он дополнил, что Минцифры планирует поднять вопрос о расширении списка специальностей, предоставляющих отсрочку от армии. Шадаев считает, что туда нужно включить как можно больше профессий.

В начале декабря некоторые депутаты Госдумы выступили с инициативой о запрете выезда IT-специалистов из страны и принятии ограничений для уехавших, но продолжающих работать из заграницы. Минцифры против таких мер и поддерживает удаленку в IT-компаниях, за исключением госсектора.

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Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

сегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...