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Омичи рассказали, чем знаменит их город

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ХК «Авангард»

Интернет-проект «Омск – в самое сердце», посвященный 200-летию Омской области, разработала лаборатория «Гигарама» при поддержке правительства региона и компании «Газпром нефть».

Проект «Омск – в самое сердце»  собран из 12 видеоисторий, рассказанных самими омичами. Это истории о достопримечательностях, спортивных достижениях, культурных традициях и брендах, прославивших регион.

В каждой видеоистории предлагается набор фактов, из которых можно выбрать наиболее интересные, отметить и собрать себе в коллекцию. В результате пользователь может создать свою страницу об интересном Омске и поделиться ей в соцсетях.

«Область и город были бы просто территорией, если бы не люди. Наш проект представляет образ Омска как набор и всевозможные сочетания индивидуальных историй, личностей. Лаборатория «Гигарама» узнала все об Омске от его жителей, увидела город со всех ракурсов, почувствовала его ритм, ощутила его вкус, вдохнула его воздух», — отметил руководитель лаборатории «Гигарама» Марат Сайченко.

Героями проекта стали известные жители Омска: боец MMA Александр Шлеменко, губернатор региона Александр Бурков, актер и театральный режиссер Александр Гончарук, худрук омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк.

«Здесь была хорошая хоккейная школа, хороший главный тренер и команда здоровская. Мы приняли решение, что я буду перебираться в Омск, один без родителей, а дальше как пойдет. В плане уровня для приезжих игроков сейчас очень сильный шаг сделал Омск в плане постройки академии. Наша команда вернулась домой и я буду рад, если каждый из вас придет поддержать нас новой хоккейной арене», — делится впечатлениями об Омске нападающий «Авангарда».

В этом году после реконструкции в Омске открыли одну из самых современных ледовых арен «G-Drive Арена».

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Жизнь #Город #Омск
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