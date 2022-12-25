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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Телеграм-канал издания «Русская весна» опубликовал кадры «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине

Ранее о том, что российские танки Т-14 "Армата" находятся в зоне СВО, сообщил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев, побывавший на передовой.


«Возвращаюсь из очередной поездки на передовую с первыми кадрами боевого слаживания экипажей танков Т-14 Армата, большим материалом о бойцах Спецназа Ахмат, под командованием Героя России Апти Алаудинова и сюжетом о работе уникального поезда МТО», — написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Команда Соловьева сняла кадры боевого слаживания экипажей танков Т-14 на Донбассе.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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