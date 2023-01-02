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Воплощение Будды назвал способ спасения человечества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рам Бахадур Бомджан, которого считают воплощением Будды, предсказал, что мир будет разрушаться, пока люди не изменят свой путь.

«Мир ждут неминуемые катаклизмы. Пора остановиться и выбрать дорогу духовного пути и просветления. Старый мир Европа и Америка должен уйти с дороги человечества. И каждый человек должен научиться слышать другого человека», — сказал Рам Бахадур Бомджан.

Рам Бахадур Бомджан привлек широкое внимание общественности и популярность из-за сходства с Гаутамой Буддой, что привело к утверждениям, что он реинкарнация Гаутамы Будды.

Считается, что Бомджан обладает пророческим и божественным даром. В детстве его укусила змея, но яд вышел из организма самостоятельно. Затем он провел в медитации без еды и воды около девяти месяцев.

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