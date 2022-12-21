НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин не планирует тестировать «Москвич‑3»

Источник:
Sibnet.ru
372 4
Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить тест-драйв отечественной новинки «Москвич-3», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он назвал отрадным факт, что запуск производства автомобиля произошел в такие короткие сроки. По словам Пескова, сейчас на рынке есть дефицит легковых машин, однако такие шаги помогают от него избавиться.

Новый «Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4. Сейчас машины производят методом крупноузловой сборки. До конца года «Москвич» соберет 600 машин, включая 200 электромобилей.

Тема: Русские машины
Объявлена цена на кроссовер «Москвич 3»
АвтоВАЗ назвал дату возобновления производства Lada Largus
Lada оказалась маркой с самым старым модельным рядом
АвтоВАЗ запланировал кросссовер на базе Vesta
смотреть все
Политика #Россия #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
Обсуждение (4)
Картина дня
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан
Медведев передал главе Китая послание Путина
Зеленский направился в США для встречи с Байденом
Доллар подскочил выше 70 рублей
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MaxIrkRu

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью...

pepelmetal

Хотите сделать дефицит - ограничьте цену!

Danilon

В этой истории всё прекрасно. И переобувающийся несколько раз на ходу сын мэра. И то, что этот сын снова...

D_I_A_B_L_O_o

непонятно зачем сибнет это постит