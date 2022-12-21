Путин не планирует тестировать «Москвич‑3»

Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить тест-драйв отечественной новинки «Москвич-3», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он назвал отрадным факт, что запуск производства автомобиля произошел в такие короткие сроки. По словам Пескова, сейчас на рынке есть дефицит легковых машин, однако такие шаги помогают от него избавиться.
Новый «Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4. Сейчас машины производят методом крупноузловой сборки. До конца года «Москвич» соберет 600 машин, включая 200 электромобилей.
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