Путин не планирует тестировать «Москвич‑3»

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить тест-драйв отечественной новинки «Москвич-3», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он назвал отрадным факт, что запуск производства автомобиля произошел в такие короткие сроки. По словам Пескова, сейчас на рынке есть дефицит легковых машин, однако такие шаги помогают от него избавиться.

Новый «Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4. Сейчас машины производят методом крупноузловой сборки. До конца года «Москвич» соберет 600 машин, включая 200 электромобилей.