Какую мышку выбрать геймеру

Геймерская мышь не только стильный и модный аксессуар современного игрока, но и профессиональный инвентарь. При выборе ее для себя или в подарок стоит учитывать некоторые важные моменты.

Одна из главных характеристик мыши это разрешение сенсора (dpi), чем оно выше, тем большее расстояние пройдет курсор на экране относительно расстояния, пройденного мышью на поверхности. Несмотря на показатели современных мышей в 25000 dpi и выше, потребности геймеров довольно скромные.

Высокое разрешение на уровне 1800-3600 dpi и выше предпочитают любители MOBA, оно позволяет быстрее перемещать курсор по экрану. Поклонники шутеров редко переходят порог в 1800 dpi — им важна точность и плавность прицеливания. Это актуально для Full HD-экранов.

Чем выше разрешение экрана, то тем больше точек нужно преодолеть курсору, а значит, требуется более высокий dpi.

Для комфортного использования с высоким разрешением некоторые мыши поставляются со специальными грузиками, позволяющими их утяжелить.

Время отклика — второй по важности показатель. Геймеры чаще используют проводные мыши — сигнал по кабелю проходит значительно быстрее, а игровые «грызуны» передают его за 1 миллисекунду. У беспроводных этот показатель может быть больше, так как связь «по воздуху» медленнее.

Из обилия дополнительных функций стоит обратить внимание на макросы. Они позволяют программировать целые комплексы действий и назначить на одну кнопку мыши ряд действий. Например, в MMO назначить их для выполнения рутинных задач — гринда мобов и ресурсов.

При выборе мышки нужно отталкиваться от потребностей пользователя. Стоит учитывать, что прежде всего она должна быть удобной, быстрой и отвечать игровым предпочтениям. Самые популярные, проверенные временем, бренды — это Logitech, Razer, ASUS и HyperX.