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Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © European Parliament

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки переносных компьютеров и компьютерных компонентов, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Также ограничения распространяются на игрушечные дроны, камеры и объективы, генераторы, печатные платы, системы радионавигации, оборудование для радиоуправления и детали авиационных двигателей.

С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел против Москвы восемь пакетов санкций, которые включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения.

Девятый пакет был утвержден 15 декабря. В целом в него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

olegsbeglov

Все бывшие и настоящие нацисты против

GammiPluh

они и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции

GammiPluh

Это и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется