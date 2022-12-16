Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки переносных компьютеров и компьютерных компонентов, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Также ограничения распространяются на игрушечные дроны, камеры и объективы, генераторы, печатные платы, системы радионавигации, оборудование для радиоуправления и детали авиационных двигателей.

С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел против Москвы восемь пакетов санкций, которые включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения.

Девятый пакет был утвержден 15 декабря. В целом в него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли.