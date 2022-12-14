Депутаты против иностранных слов: от чего защищают русский язык?

Депутаты Госдумы добрались до русского языка, предложив спасти его от засилья иностранных слов. Поправки в закон уже приняты в первом чтении. При этом филологи не видят угрозы для русского языка от пришельцев. Так нуждается ли он в защите?



«А у нас сегодня воркшоп (занятие), а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула (няня устроила вокруг скандал), не то слово», — такой пример председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко привела летом.

Она заявила, что русский язык страдает от засилья иностранных слов и ему нужна защита. В декабре Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации».

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законопроекте.

Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», сообщается в пояснительной записке.

Надо ли защищать язык?

Спор о заимствованиях в русском языке стар почти как сам язык. По оценке лингвистов, в современном русском языке так называемой коренной, исконной лексики меньше 10%.

Гениальность русского языка во многом связана с его необычайной гибкостью, способности адаптироваться и принимать чужие слова, и превращать в свои.

В русский язык проникает много иностранных слов, это не всегда оправданно, отмечала завкафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Галина Мандрикова .

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«С точки зрения тех, кто хорошо образован, пусть и не в области языкознания, русский язык нуждается в защите. А есть и те, кто вообще в этом не разбирается, да и владение хорошим русским языком не является их сильной стороной, но такие люди всегда готовы подхватить любую негативную идею типа "русский язык гибнет!" Это, кстати, очень заметно в соцсетях. Как специалист скажу: язык не деградирует», — говорила Мандрикова.

Она отмечала, что с языком как с системой ничего не происходит. Но меняется речь говорящих. Есть такое явление, что при значительных социальных потрясениях язык выходит из своих нормативных границ, то есть сами люди могут нарушать правила.

Но, по словам Мандриковой, со временем часть английских слов уйдут из русского языка, другие обрусеют настолько, что станут считаться русскими.

С ней согласны и другие эсперты. По словам заведующего научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максима Кронгауза, язык часто мудрее людей, потому что состоит из суммы мнений. Например, возникают новые слова на месте заимствованных, например, вместо «селфи» — «себяшка».



О чем на самом деле закон?

Поправки в закон не запрещают использование иностранных слов гражданами. Требования будут действовать, когда русский язык употребляется в качестве государственного — это касается органов власти и чиновников.

Также ко второму чтению депутат хотят разграничить сферы с обязательным, «строгим» применением русского языка как государственного и сферы, где возможны «отклонения»: публичное исполнение литературы и искусства, показ фильмов в кинотеатрах, деятельность СМИ, пояснила на заседании Госдумы председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Мы считаем, что необходимо внести корреспондирующие нормы — например, в закон о СМИ, — чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторской манерой и авторской стилистикой», — сказала Ямпольская.



Также депутатов заинтересовала реклама. Они решат, должны ли там строго соблюдать правила и отказаться от англицизмов.



В поправках есть еще один нюанс. Сам закон «О государственном языке Российской Федерации» был принят 17 лет назад.

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Там уже указано, что при использовании русского языка как государственного «не допускается использования слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».

Сейчас предлагается дополнить эту статью словами «перечень которых содержится в нормативных словарях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи». То есть депутаты решат, в каких словарях будет указано, можно ли использовать это иностранное слово.

«Иностранные слова в подавляющем большинстве случаев закрепляются в языке именно потому, что для них нет общеупотребительных аналогов. "Кешбэк" не то же самое, что «возврат денег» (оба слова здесь не исконно русские: возврат заимствовано из старославянского, деньги — из тюркских языков), "амбассадор" не равно "посол", а "кринж" — это не просто "стыд"», — отмечал главред «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.