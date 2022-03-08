Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?

Пандемия и цифровизация принесли в русский язык множество новых понятий, связанных с интернетом, виртуальными технологиями и не только. Филологи закрепили в орфографическом словаре написание более 600 таких слов. Как правильно писать слова кешбэк, вайфай и минипиг?

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН еще в 2020 году пополнился 675 словами. Филологи закрепили правильное написание новых слов, которые уже активно используются в русском языке. Однако их написание до сих пор вызывает трудности, и встречаются различные варианты, даже в официальных документах.

Эволюция или деградация языка?

Как правило, язык выходит из своих нормативных границ при значительных социальных потрясениях — революциях, войнах, кризисах. Но с языком как с системой ничего не происходит. Меняется речь носителей языка.

«Есть такое явление, как языковая мода, которая идет от молодых и продвинутых людей. Иностранное слово им кажется более престижным, более актуальным, оно быстро попадает в коммуникацию благодаря СМИ, литературе, интернету, поэтому заимствований много», — сказала завкафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Галина Мандрикова.

И если раньше это были преимущественно термины IT-технологий, то сейчас это и политические, и экономические, и слова из шоу-бизнеса, и спортивные, и фэшн-индустрия — из многих областей.

Но судьба заимствованных слов разная и они не остаются неизменными. Часть английских слов уходят из русского языка. Но если слово действительно нам нужно, то со временем оно обрусевает — обрастает приставками, суффиксами, новыми значениями, однокоренными словами, например: «хайп», «хайповый», «хайповать».

Иногда какие-то устаревшие слова могут вернутся в обиход или начать жить по-новому. Например, во времена СССР слова «гувернантка», «губернатор» и «дума» считались безнадежно устаревшими. А слово «корона» получило в последнее время совершенно новое значение.

Как правильно писать?

Если носители языка массово и активно употребляют в речи и пишут новые слова, лингвисты обязаны предложить единообразное написание и закрепить их в словаре. Именно поэтому Институт русского языка имени Виноградова РАН пополнил словарь 675 словами.

Проверить написание заимствованных и еще около 20 тысяч привычных слов можно на сервисе Института — орфографическом академическом ресурсе «Академос». В скобках возле каждого слова указывается дата его добавления в словарь.

При определении правильного написания лингвисты основываются на правилах русского языка и анализе использования нового слова у россиян.

Наибольшие трудности при написании вызывают слова с приставками, составные, с дефисами, со спорными «е» и «э». Вот некоторые их них:

Минимаркет и минипиг

Правила русского языка обязывают писать слова с частью слова «мини» с дефисом. Но к некоторым новым словам это не применимо.

«"Минимаркет" никогда не писался через дефис. Видимо, под влиянием слов "супермаркет" и "гипермаркет", которые пишутся слитно. Есть большая разница между "мини-юбка", "мини-футбол" и словами "минивэн", "минипиг" и "минимаркет"», — объяснил на лекции в Новосибирске главред «Грамота.ру», председатель филологического совета Тотального диктанта, член Орфографической комиссии РАН Владимира Пахомов.

Есть отдельные слова «юбка» и «футбол», поэтому пишется «мини-юбка». Но люди не говорят отдельно «вэн», «пиг» или «маркет» – в значении магазин. Поэтому они и пишутся слитно.

Кешбэк

«Общие тенденции русского письма — писать "е" в иностранных словах на месте после твердого согласного. Например: "партер", "термос". Мы пишем "е", хотя говорим "э". Также "флеш", "бренд", "тренд" пишутся с буквой "е", где произносим твердо», — объяснил Пахомов.

Для части слова «бэк» работает другая закономерность. Во всех новых заимствованных словах с частью «бэк» пишется «э». По словам филолога, практика письма принимает рекомендацию написания «кешбэк».

Имейл

«В начале слова "э" — редкое явление. "Э" пишется лишь в начале русских слов, как "эхо". И в старых заимствованных словах: "электрон", "электричество". Под влиянием произношения выбрано такое написание», — ответил на вопрос Sibnet.ru Пахомов.

А «е» попала в это слово по правилу написания после твердой согласной «м».

Экзитпол

Раньше в русском языке многие иностранные слова сначала писались через дефис, например, «кор-де-баллет» (от французского corps de ballet). Это помогало понять, как слово устроено. Но когда к слову привыкали, оно начинало писаться слитно.

«Зная эту закономерность, лингвисты могут для каких-то слов, которые испытывают колебания — дефис или слитно, сразу зафиксировать слитное написание. Предсказать путь, по которому оно пойдет», — сказал филолог. Например, в эту тенденцию попало слово экзитпол. Оно пишется слитно.

Вайфай

Это слово долгое время писалось по-английски и через дефис, но в Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН оно вошло в слитном написании, скорее всего, по аналогии с «экзитпол», так как это слово уже стало привычно россиянам.

Веб-дизайн

С «веб» получилось иначе. Согласно объяснению орфографистов Института русского языка РАН, «веб» пишется через дефис как первая часть сложных существительных или сочетаний с приложением, состоящих из двух частей – самостоятельно употребляющихся существительных со вторым склоняемым компонентом.

Так пишется в словах: «веб-браузер», «веб-дизайн», «веб-дизайнер», «веб-камера». По аналогии с «бизнес-план», «гольф-клуб», «диско-бар».