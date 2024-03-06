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Где ставить ударение и сколько «с» в слове «асимметрия»

Источник:
Sibnet.ru
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Слово асимметрия на доске
Фото: © Sibnet.ru

Слово «асимметрия» — коварное. Во-первых, в нем необычное ударение, а во-вторых, часто делают ошибку с количеством буквы «с».

Если в случае с «симметрией» можно говорить и «симмЕтрия» и «симметрИя», то с его антонимом словари категоричны — только «асимметрИя»

«Оба слова восходят к греческому, а к нам пришли через немецкий и французский. Может, это ударения на конце слова — след прохода через французский язык», — объяснял главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

В слове «асимметрия» пишутся две буквы «м» и одна «с». В нем используется приставка «а-», которая эквивалентна приставке «не-». Приставки «ас-» в русском языке нет. 

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