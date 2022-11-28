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Где ставить ударение в слове «договор»

Источник:
Sibnet.ru
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Ошибка в постановке ударения в слове «договор» одна из самых распространенных. Так, где же все-таки ставить ударение, и какие варианты допустимы?

Согласно орфоэпическому словарю Резниченко строгая литературная норма — договОр и, соответственно, договОры. А варианты форм слова дОговор, дОговора, договорА, договорОв сопровождаются пометой «разг.»

Ударение в слове

Эта пометка обозначает, что такое словоупотребление свойственно для разговорной речи, но не является нормой для современного русского языка.

Для того, чтобы легче было запомнить правильную постановку ударения, можно использовать рифму. Например, «под серьезный разговор мы составим договор».

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