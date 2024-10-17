Как правильно: последний или крайний

«Кто крайний», «крайний раз» — самые распространенные примеры в странной тенденции употреблять это слово вместо «последний». Откуда растут ноги у языкового суеверия и как говорить правильно?

«Тысячи людей говорят "кто тут крайний", подойдя к очереди за газетами. Слово "крайний" стало употребляться тут по нелепому недоразумению, ибо обычному слову "последний" в некоторых говорах народной речи придается неодобрительное значение — "плохой", "никуда не годный"», — обращал внимание писатель Лев Успенский в книге «Слово о словах» еще в середине XX века.

Слово «крайний» используют и представили профессий, связанных с риском: летчики, космонавты, подводники. По их мнению, «последний раз» при неблагоприятных обстоятельствах может стать последним.

У слова «последний» действительно есть значение «предсмертный», «совершаемый при похоронном обряде»: последняя воля, последний путь. Но это лишь одно из семи значений, зафиксированных в Большом толковом слове русского языка. «Последний», например, означает «современный», «только что появившийся».

Слово «крайний» может быть синонимом «последнего» только в таких выражениях, как «крайний срок» или «в крайнем случае».

«Не надо бояться слова "последний". У нас какая-то странная филологическая тенденция пошла. Все только крайние. Последние — это нормально», — призывал даже Дмитрий Медведев.