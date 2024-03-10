Откуда взялось слово «зашквар»

Зашквар — это нечто непопулярное, немодное и поэтому даже позорное. Откуда в молодежном сленге появилось это слово, объяснила филолог Жамал Маратова.

Зашквар — слово из криминального сленга. Шквара в тюремном жаргоне — это низший человек. А зашквариться — покрыть себя несмываемым позором, потому что пообщался с такой опущенной личностью, рассказала Маратова в шоу «Точка науки».

«Ощущение неприятности возникает отсюда», — добавила филолог.

От глагола зашквариться путем усечения и образуется зашквар.