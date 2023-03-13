«Авторка», «докторка» и «профессорка» — одни настойчиво навязывают женские вариации слов, ратуя за гендерное равноправие, а другие крутят пальцем у виска и призывают не коверкать язык и не оскорблять женщин. Почему вокруг феминитивов так много споров и приживутся ли они в русском языке?

Феминитивы — существительные женского рода, обозначающие женщин, образованные от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин.

Традиционно феминитивы использовались для обозначения жительниц местностей (москвичка), представительниц национальностей или этноса (татарка), представительниц религии (мусульманка). Профессиональные феминитивы стали появляться одновременно с появлением условно женских профессий (доярка, телеграфистка, акушерка).

Но новые слова женского рода, появившиеся в XXI веке для обозначения профессии или роли, такие, как «авторка», «дипломатка» или «членица семьи», категорически не нравятся большинству. Как показал социологический опрос, только 7% россиян относятся к ним положительно, а 58% — отрицательно.

В социальных сетях под некоторыми постами можно прочесть возмущенные комментарии: «Очередная авторка писала». Так пользователи выражают негативное отношение к автору, подчеркивая низкосортность, непрофессиональность контента.

«Блогерки», «редакторки», «профессорки» и «авторки» вызывают у многих нервную и даже агрессивную реакцию. Хотя другие феминитивы оставляют их абсолютно равнодушными и считаются нормой.

Врачиха и ткачиха

Феминитивы могут указывать на принадлежность к профессии. Например, учитель и учительница. Или социальную принадлежность — студент и студентка, место жительства — москвич и москвичка.

«Поэтому нельзя говорить, что феминитивы не могут образовываться в русском языке. Но в некоторых случаях их использование затруднительно из-за омонимичности значений суффиксов», — объясняет профессор Московского педагогического государственного университета Андрей Григорьев.

Например, профессорша — это традиционно жена профессора, но не женщина с ученой степенью. Генеральша — не дама в погонах, а жена генерала. А врачиха или повариха — вообще оскорбление. Хотя по той же модели, с помощью суффикса -их- образовались феминитивы «ткачиха» и «портниха», не несущие в себе негативного смысла.

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Также в русском языке есть название профессий только женского и мужского рода. Так сложилось исторически. Например, есть «прачка», но нет «прача». Существует «жнец», но никто не слышал о «жнечихе» или «жнечице». И произнося слово «прачка», носитель русского языка даже не задумывается о его родовой принадлежности, для него это обычное название профессии.

«А такие слова как "авторка" или "редакторка" в языке еще не укоренились. Однако, возможно, это дело будущего», — предполагает Григорьев.

«Авторка» будущего

Но могут ли раздражающие слова прижиться? И портят ли они язык, как утверждают критики?

«Портить язык невозможно. Что это такое — порча языка? Язык — живой организм. Да, кто-то использует определенные слова, которые не нравятся части общества, и тогда появляются разговоры о порче языка», — отмечает кандидат филологических наук Александр Пиперски.

Все потому, что феминитивы — это маркер, выражающий идеологическую позицию. Если человек использует в речи определенные слова, то он так показывает свое отношения, например, к идеям гендерного равноправия, феминизма. Но это не порча языка, а способ самовыражения.

И негативные эмоции других людей направлены не на слово «авторка» как таковое, а на отношение к идеям собеседника.

«Эмоции у людей связаны не самими изменениями языка, а с тем, что через язык он выражает отношение к тем, кто говорит по-другому. Если мы недовольны современной молодежью, то самое простое, в чем их можно обвинить, — что они неправильно говорят», — поясняет Пиперски.

Но со сменой поколений язык неизбежно будет меняться. И если у общества будет запрос на рост гендерного равноправия, то и современные феминитивы приживутся. Правда, в каком виде — неизвестно.

«Несомненно одно: русский язык будет и дальше жить, развиваться, обогащаться», — резюмирует Григорьев.