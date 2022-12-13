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Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявила глава организации Сюзанна Лайонс.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения», — цитирует Лайонс The Wall Street Journal.

По ее словам, США поддерживают возвращение спортсменов, которые тренировались всю жизнь, но против, чтобы они выступали под национальным флагом. Лайонс добавила, что риск для олимпийского движения представляют действия правительств стран.

«Спортсменам из определенных государств отказывают в визах, а другие федерации оказывают давление на своих атлетов, запретив им выступать с представителями других стран. Это в значительной степени является нарушением Олимпийской хартии», — отметила глава Олимпийского комитета США.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Спорт #Летние виды #Вокруг спорта #Мир
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