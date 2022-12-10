Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ. ВИДЕО

Видеокадры ударов штурмовиков Су-25 по бронированной технике ВСУ показало Минобороны РФ, соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.

На обнародованных кадрах видно, как российские самолеты сначала взлетают, выходят на ударные позиции на предельно малой высоте, а затем начинают штурмовать позиции украинских войск.

Минобороны отметило, что удерживать малую высоту на огромной скорости и вести огонь в таких условиях — очень сложно, однако все экипажи выполнили поставленные задачи.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — подчеркнуло ведомство.