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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Видеокадры ударов штурмовиков Су-25 по бронированной технике ВСУ показало Минобороны РФ, соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.

На обнародованных кадрах видно, как российские самолеты сначала взлетают, выходят на ударные позиции на предельно малой высоте, а затем начинают штурмовать позиции украинских войск.

Минобороны отметило, что удерживать малую высоту на огромной скорости и вести огонь в таких условиях — очень сложно, однако все экипажи выполнили поставленные задачи.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — подчеркнуло ведомство.

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Оборона #Армия #Видеоновости
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Топ комментариев

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Иркут 69

Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️

Иркут 69

Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️