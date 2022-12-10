Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ. ВИДЕО

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Видеокадры ударов штурмовиков Су-25 по бронированной технике ВСУ показало Минобороны РФ, соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.
На обнародованных кадрах видно, как российские самолеты сначала взлетают, выходят на ударные позиции на предельно малой высоте, а затем начинают штурмовать позиции украинских войск.
Минобороны отметило, что удерживать малую высоту на огромной скорости и вести огонь в таких условиях — очень сложно, однако все экипажи выполнили поставленные задачи.
«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — подчеркнуло ведомство.
DanilonТак и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...
pepelmetalПобеда киевского режима в принципе невозможна!
Иркут 69Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️
Иркут 69Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️