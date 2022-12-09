Первое в России производство базы для моторных масел запустят в Омске

Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн продукции в год для производства базы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел, рассказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов», — заявил Скоромец.

Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям.

«Газпром нефть» прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию.