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Первое в России производство базы для моторных масел запустят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром нефть»

Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн продукции в год для производства базы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел, рассказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов», — заявил Скоромец.

Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям.

«Газпром нефть» прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию.

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