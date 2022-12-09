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Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Установленный за два года ущерб от коррупции в России составил более 100 миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба, сказал генпрокурор в интервью ТАСС.

«Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 миллиарда рублей. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 миллиарда рублей», — уточнил сообщил Краснов.

Он подчеркнул, что «взыскание ущерба от коррупционных преступлений — это безусловный приоритет в нашей работе».

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