Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Россия не желает разрыва дипломатические отношения с Соединенными Штатами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

По его словам, Россия не может рубить сплеча, не должна поддаваться на провокации, «а провокации уже были неоднократно». «Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил замминистра.

Каналы коммуникации с США востребованы, так как нужны, в частности, для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах. «Ну и по многим другим аспектам нужно иметь возможность доносить сигналы», — добавил Рябков.

Он отметил, что Вашингтон и своими заявлениями, и своими конкретными действиями, особенно на украинском направлении, переступает через пороги и пределы.