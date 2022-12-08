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Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Источник:
«Известия»
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Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Россия не желает разрыва дипломатические отношения с Соединенными Штатами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

По его словам, Россия не может рубить сплеча, не должна поддаваться на провокации, «а провокации уже были неоднократно». «Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил замминистра.

Каналы коммуникации с США востребованы, так как нужны, в частности, для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах. «Ну и по многим другим аспектам нужно иметь возможность доносить сигналы», — добавил Рябков.

Он отметил, что Вашингтон и своими заявлениями, и своими конкретными действиями, особенно на украинском направлении, переступает через пороги и пределы.

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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!