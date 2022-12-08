НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штрафы за отсутствие ОСАГО предложили резко увеличить

Источник:
Sibnet.ru
572 0
Фото: © Sibnet.ru

Российский союз автостраховщиков предложил увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до 5 тысяч рублей, а депутаты из Санкт-Петербурга — еще и штрафовать не вписанного в страховку водителя на 3 тысячи рублей.

«Штраф должен быть максимальным — до 5 тысяч рублей. Для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого», — цитирует агентство «Прайм» замдиректора РСА Сергея Ефремова.

Позицию РСА поддерживают депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагающие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Водителю, который управляет автомобилем с просроченным полисом ОСАГО или если он не вписан в страховку, будет грозить штраф в размере 3 тысяч рублей. Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф будет 5 тысяч рублей.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО уже 18 лет составляет 800 рублей.

Еще по теме
ГИБДД проведет тотальные проверки по всей России
Слишком громких водителей выявят шумомеры
Новым регионам России присвоили автомобильные коды
Электронные водительские права появились в приложении «ВКонтакте»
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Российские войска перешли в наступление
Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!