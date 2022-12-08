Штрафы за отсутствие ОСАГО предложили резко увеличить

Российский союз автостраховщиков предложил увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до 5 тысяч рублей, а депутаты из Санкт-Петербурга — еще и штрафовать не вписанного в страховку водителя на 3 тысячи рублей.

«Штраф должен быть максимальным — до 5 тысяч рублей. Для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого», — цитирует агентство «Прайм» замдиректора РСА Сергея Ефремова.

Позицию РСА поддерживают депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагающие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Водителю, который управляет автомобилем с просроченным полисом ОСАГО или если он не вписан в страховку, будет грозить штраф в размере 3 тысяч рублей. Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф будет 5 тысяч рублей.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО уже 18 лет составляет 800 рублей.