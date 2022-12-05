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Кудрин ушел работать в «Яндекс»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании..

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин в своемтелеграм-канале.

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС подтвердили, что Кудрин принял предложение компании стать советником по корпоративному развитию.

По его словам, он вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая «обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

Кудрин уточнил, что одна из главных задач, которая стоит перед ним, - помочь в сохранении управленческой и технологической культуры «Яндекса».

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Политика #Россия #IT-бизнес
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