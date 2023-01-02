НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Нарколог дал рекомендации по лечению похмелья

Источник:
Sibnet.ru
162 2
Фото: @ Dom Dada / CC BY-SA 2.0

Похмелье после веселых праздников можно облегчить рядом способов, например контрастным душем и омлетом, порекомендовал врач нарколог.

Тяжесть похмелья зависит от ряда факторов: количество выпитого накануне, вид спиртных напитков, индивидуальные особенности организма. Однако, любая доза алкоголя наносит вред и утром человек ощущает последствия, мучаясь и не зная, как облегчить состояние.

«Я рекомендую принять контрастный душ, если нет заболеваний связанных с сердечнососудистой системой. Он не должен быть длительный: пять секунд — холодная вода, пять — теплая. И вам станет полегче», — рекомендовал нарколог Алексей Казанцев в эфире «Пятого канала».

Утром можно съесть белковый омлет, а в течение дня принять поливитамины, желательно витамины группы В, препараты содержащие калий и магний, аскорбиновую кислоту. Это то, чего не хватает организму после отравления этанолом.

«Из народных средств — рассол. Но он должен быть из-под соленых огурцов, но в коем случае не от маринованных. Маринады содержат уксусную кислоту. Она усугубит состояние страдающего похмельем», — резюмировал медик.

Еще по теме
Как распознать аллергию на алкоголь
Врачи развенчали мифы о понижении градуса и смешивании алкоголя
Бокал и лимон: как пить без похмелья
Врач перечислила усиливающие похмелье факторы
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...

Asd10

Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...

mosquito__2010

Политика базирующаяся на вранье изначально обречена на провал. Украина не даст соврать.