Нарколог дал рекомендации по лечению похмелья

Похмелье после веселых праздников можно облегчить рядом способов, например контрастным душем и омлетом, порекомендовал врач нарколог.



Тяжесть похмелья зависит от ряда факторов: количество выпитого накануне, вид спиртных напитков, индивидуальные особенности организма. Однако, любая доза алкоголя наносит вред и утром человек ощущает последствия, мучаясь и не зная, как облегчить состояние.

«Я рекомендую принять контрастный душ, если нет заболеваний связанных с сердечнососудистой системой. Он не должен быть длительный: пять секунд — холодная вода, пять — теплая. И вам станет полегче», — рекомендовал нарколог Алексей Казанцев в эфире «Пятого канала».

Утром можно съесть белковый омлет, а в течение дня принять поливитамины, желательно витамины группы В, препараты содержащие калий и магний, аскорбиновую кислоту. Это то, чего не хватает организму после отравления этанолом.

«Из народных средств — рассол. Но он должен быть из-под соленых огурцов, но в коем случае не от маринованных. Маринады содержат уксусную кислоту. Она усугубит состояние страдающего похмельем», — резюмировал медик.