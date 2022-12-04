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Раскрыты подробности новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новогодний музыкальный фильм «СамоИрония судьбы» будет наполнен отсылками на многие советские ленты. Создатели проекта раскрыли, кто какие роли в нем сыграет. 

В фильме «СамоИрония судьбы» приняли участие звезды ТНТ, музыканты и актеры. В одном из эпизодов зрители увидят пародию на сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где кинорежиссер Якин снимает жену Шурика Зину в музыкальном видео.

Певица Анна Асти предстанет в образе Зины, а комик Артем Муратов сядет в режиссерское кресло. В качестве его ассистентов выступят его коллеги из «Студии Союз», а также участники группы USB.

В «СамоИронии» появятся Михаил Галустян в роли пятиметровой куклы из «Игры в кальмара», Гарик Мартиросян перевоплотится в бизнесмена Шпака, Азамат Мусагалиев — в царя Ивана Грозного, Денис Дорохов станет стюардессей рейса Москва – Петербург.

Филипп Киркоров примерит на себя роль Ипполита, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян сыграют разные версии Жени Лукашина, а Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова и Валентина Рубцова – его невесты Гали.

Фильм «СамоИрония судьбы» покажут на канале ТНТ, точная дата премьеры пока не объявлена. Фильм уже наделал много шума в Сети, в основном идею проекта критикуют за то, что создатели проекта надсмехаются над советской классикой.

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Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
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