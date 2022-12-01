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Дава довел Айзу до истерики в шоу «Наследники и самозванцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Наследники и самозванцы»

Айза устроила истерику в шоу «Наследники и самозванцы» из-за коварства Давы и Наташи Гасанхановой, конфликтный выпуск проекта покажут на ТВ-3 в субботу, 3 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

«Я не могла поверить! Это не игра — это предательство! Я никогда не видела такого лицемерия!» — сказала Айза на съёмках «Наследников и самозванцев».

В последнем выпуске участники разоблачили одного из самозванцев — Влада Кадони. Поэтому группа самозванцев из Айзы и Максима Транькова решили завербовать в свои ряды самого сильного наследника Даву.

В анонсе нового выпуска Дава о чем-то договорился с блогером Наташей Гасанхановой. Остальные участники оказались шокированы нечестной игрой блогеров, но именно Айзу эта ситуация вывела из себя.

Чем именно так разозлили Айзу Дава и Гасанханова, что она пообещала больше никогда не иметь с ними ничего общего, зрители узнают в ближайшем выпуске «Наследников и самозванцев» в субботу, 3 декабря, в 22.00 на ТВ-3.

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