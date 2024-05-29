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Секреты Диброва раскроют в шоу «Человек-невидимка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТВ-3

Телеведущий Дмитрий Димбров станет гостем программы «Человек-невидимка» на канале ТВ-3, эксперты раскроют все его секреты, сообщила пресс-служба канала.

Эксперты шоу «Человек-невидимка» определят, что в жизни Диброва были моменты, когда он находился на волосок от смерти (позднее герой подтвердит это), а также увидят «покойника», который охраняет и оберегает Диброва на протяжении жизни.

Также в проекте будет озвучено, сколько ведущий зарабатывал на телевидении и об уходе из шоу «Кто хочет стать миллионером», которое Дибров вел более 15 лет.

Выпуск шоу «Человек-невидимка» с Дибровым выйдет в четверг, 29 мая, в 23.30 на ТВ-3.

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