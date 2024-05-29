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Девушка из Новосибирска поборолась за внимание мужчины на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Суббота!»

Тату-мастер из Новосибирска 23-летняя Александра Ржевская стала участницей проекта «Богиня свиданий» на телеканале «Суббота!», героиня устроила свидание потенциальному жениху — Габриэлю.

По правилам дейтинг-реалити «Богиня свиданий», несколько девушек борются между собой, устраивая свидания главному герою — потенциальному жениху.

В новом выпуске за сердце жениха поборолась сибирячка. Она привела его в зимний лес, где заставила стрелять из оружия, кататься на велосипедах. Габриэлю оказалось не столько интересно, сколько сложно.

Конкурентки устроили менее сложные свидания. Одна предложила вместе готовить еду, другая — ходить по магазинам.

Жюри назвали свидание Ржевской скучным и неинтересным и поставили, а герой поставил ей самую низкую оценку — шесть из десяти баллов. В итоге девушка проиграла битву за жениха.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...

Captain Nemo

Кому война а кому мать родна.Вот и политика такая.А вы типа воюйте дальше

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!