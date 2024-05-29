Девушка из Новосибирска поборолась за внимание мужчины на ТВ

Тату-мастер из Новосибирска 23-летняя Александра Ржевская стала участницей проекта «Богиня свиданий» на телеканале «Суббота!», героиня устроила свидание потенциальному жениху — Габриэлю.

По правилам дейтинг-реалити «Богиня свиданий», несколько девушек борются между собой, устраивая свидания главному герою — потенциальному жениху.

В новом выпуске за сердце жениха поборолась сибирячка. Она привела его в зимний лес, где заставила стрелять из оружия, кататься на велосипедах. Габриэлю оказалось не столько интересно, сколько сложно.

Конкурентки устроили менее сложные свидания. Одна предложила вместе готовить еду, другая — ходить по магазинам.

Жюри назвали свидание Ржевской скучным и неинтересным и поставили, а герой поставил ей самую низкую оценку — шесть из десяти баллов. В итоге девушка проиграла битву за жениха.