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Вещание Первого канала в Армении приостановили из-за долга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый канал не выполнил финансовые обязанности перед «Армянской телерадиовещательной сетью», поэтому его вещание на территории Армении приостановили.

«Согласно действующему договору между ЗАО "Армянская сеть телерадиовещания" и АО "1 канал, Глобальная сеть", "Канал 1, Глобальная сеть", не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность», — цитирует Арменпресс министра высокотехнологичной промышленности РА Мхитара Айрапетяна.

Вещание российского канала в общественном мультиплексе приостановлено до полного погашения долга, уточнил министр.

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