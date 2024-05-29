Меганская поделилась тайнами с шоу «Невеста. Экстра любовь»

Участница шоу «Невеста. Экстра любовь» Ольга Меганская рассказала о закулисной жизни проекта.

Участница проекта и потенциальная невеста Константина Гецати призналась в программе «Утро. ТНТ», что между многими девочками завязалась дружба, несмотря на конкуренцию.

«Мы с девчонками вообще подружились! Может, это необычно, но была женская поддержка, солидарность. Думаю, девочки меня поймут. Были, конечно, и конфликты, но мне удавалось лавировать. Я не конфликтный человек», — рассказала Меганская.

Главный герой проекта Константин Гецати оставил в проекте Меганскую и еще двух девушек — Валерию Некрасову и Алису Кретову. Новый выпуск где экстрасенс должен выбрать финалисток, покажут в субботу, 1 июня.