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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД пригрозил уничтожением западных спутников над зоной СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Квазигражданские спутники, используемые Западом для поддержки украинских военных, могут стать законной целью для России, заявил в директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом», сказал Ермаков в интервью РИА Новости

По его словам, для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов. «С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов», — пояснил Ермаков.

Он подчеркнул, что с учетом глобального покрытия территории Земли гражданскими космическими аппаратами «Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия».

Тема: Военная операция на Украине
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