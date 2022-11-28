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Дочь Кадырова получила орден Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Хадижат Кадырову, вторую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Хадижат Кадырова занимает должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного. По словам Дудаева, за короткие сроки она «показала себя как талантливый управленец».

Министр назвал Кадырову справедливым и чутким руководителем, способным решать наиболее сложные задачи и поднявшим деятельность вверенной ей организации на новый уровень.

Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чеченской Республики. Награда учреждена в 2004 году в память о президенте Чечни.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

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c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится