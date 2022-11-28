Дочь Кадырова получила орден Кадырова

Хадижат Кадырову, вторую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Хадижат Кадырова занимает должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного. По словам Дудаева, за короткие сроки она «показала себя как талантливый управленец».

Министр назвал Кадырову справедливым и чутким руководителем, способным решать наиболее сложные задачи и поднявшим деятельность вверенной ей организации на новый уровень.

Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чеченской Республики. Награда учреждена в 2004 году в память о президенте Чечни.