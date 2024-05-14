Госдума утвердила новый кабинет министров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.
Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов.
Новые члены кабинета: Роман Старовойт (министр транспорта); Антон Алиханов (министр промышленности и торговли); Сергей Цивилев (министр энергетики); Оксана Лут (министр сельского хозяйства); Михаил Дегтярев (министр спорта).
Остальные министры сохранили свои должности:
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- Сергей Кравцов — министр просвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — министр экономического развития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр образования и науки;
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
По закону, руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации. Ранее Совфед завершил консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД, все они получили одобрение.