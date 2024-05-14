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Госдума утвердила новый кабинет министров

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.

Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов.

Новые члены кабинета: Роман Старовойт (министр транспорта); Антон Алиханов (министр промышленности и торговли); Сергей Цивилев (министр энергетики); Оксана Лут (министр сельского хозяйства); Михаил Дегтярев (министр спорта).

Остальные министры сохранили свои должности:

  • Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
  • Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
  • Сергей Кравцов — министр просвещения;
  • Ольга Любимова — министр культуры;
  • Максим Решетников — министр экономического развития;
  • Антон Силуанов — министр финансов;
  • Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
  • Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
  • Валерий Фальков — министр образования и науки;
  • Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По закону, руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации. Ранее Совфед завершил консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД, все они получили одобрение.

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