Госдума утвердила новый кабинет министров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.

Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов.

Новые члены кабинета: Роман Старовойт (министр транспорта); Антон Алиханов (министр промышленности и торговли); Сергей Цивилев (министр энергетики); Оксана Лут (министр сельского хозяйства); Михаил Дегтярев (министр спорта).

Остальные министры сохранили свои должности:

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов — министр просвещения;

Ольга Любимова — министр культуры;

Максим Решетников — министр экономического развития;

Антон Силуанов — министр финансов;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков — министр образования и науки;

Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По закону, руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации. Ранее Совфед завершил консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД, все они получили одобрение.