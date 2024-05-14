Новый состав правительства России. ИНФОГРАФИКА

Состав нового правительства России, главой которого остался Михаил Мишустин, расширился, но по большей части остался прежним. Ключевые изменения — смена министра обороны и глав еще нескольких министерств.

Российские министры делятся на гражданских и силовиков (МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст). Первых назначает глава правительства и утверждает Госдума, вторых — предлагает президент и согласовывает Совет Федерации.

Средний возраст членов нового правительства России — 53 года, это на 2,1 года меньше, чем у предыдущего кабмина. Самый молодой — глава Минпромторга Антон Алиханов, ему 37 лет. Самый возрастной — 74-летний глава МИД Сергей Лавров.

Гендерное соотношение — три женщины на 28 мужчин. Это вице-премьер Татьяна Голикова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова.

Мишустин, ставший премьер-министром в 2020 году, сохранил пост. У него будет 10 заместителей, один в статусе первого вице-премьера. Появился новый вице-премьер по транспорту, им стал экс-министр транспорта Виталий Савельев.

Пост первого вице-премьера занял Денис Мантуров, ранее он возглавлял Минпромторг. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стал вице-премьером, курирующим эту отрасль.

Самое громкое изменение — отставка министра обороны Сергея Шойгу. Пост получил экономист, не имеющий никаких связей с армией, Андрей Белоусов. В прошлом кабмине он был первым вице-премьером.

Новички в правительстве

Новичков на постах министров — пять, это четыре губернатора и одна замминистра.

Министерство транспорта возглавил губернатор Курской области Роман Старовойт. В этом году завершался его первый срок, до работы в регионе он шесть лет руководил Автодором.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, избранный в 2022 году на второй срок, стал главой Минпромторга. Он уже работал в этом министерстве.

Министерством энергетики будет руководить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выигравший вторые выборы главы регион в 2023 году. При выдвижении его кандидатуры учитывались многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского региона и председательство комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

Губернатор Хабаровской области с 2021 года Михаил Дегтярев будет отвечать за спорт. «Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований», — сообщалось в представлении кандидата.

Новым министром сельского хозяйства стала Оксана Лут. Она шесть лет была замминистра, до этого работала в банковской сфере.